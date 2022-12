Javier Burrai se ha convertido en uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano en los últimos años con la camiseta de Barcelona. El portero argentino está tramitando su nacionalidad ecuatoriana con la ilusión también de llegar a la Selección de Ecuador.

El portero de Barcelona en los últimos años ha sido uno de los mejores del fútbol ecuatoriano, siempre siendo una garantía para el 'Ídolo' y también significando varios puntos a favor que le han permitido llegar a finales de campeonato y ser campeón.

"Me ilusiona un montón poder ser parte de las Eliminatorias, antes no lo había dicho porque no quería faltarle el respeto a nadie, mi naturalización está en trámite. Nadie llega a la Selección por casualidad, hay que trabajar", reveló el arquero.