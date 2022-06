Jefferson Montero no continuará en México y ahora está muy ceca de tener nuevo club en la LigaPro.

El Querétaro prescindió de Fidel Martínez y Jefferson Montero, los dos jugadores ecuatorianos que estaban en su plantilla. Los tricolores no tuvieron el rendimiento en el club mexicano y no les pusieron dificultades para terminar los contratos que tenían. Martínez ya firmó con Barcelona SC y Montero todavía no tiene club.

+ Su familia es de Emelec, pero Moisés Caicedo confesó de qué equipo es hincha

+ Lo que está dispuesto a hacer Hernán Galíndez para regresar a la LigaPro

+ Jugador de 'La Tri' que milita en Europa es opción para reforzar a Tigres de México

'Turbina' ha tenido varias lesiones en los últimos años que lo permitieron tener regularidad en sus diferentes clubes y perdió el nivel de juego que lo llevó a la Premier League. En las últimas horas surgió la información que Montero estaría cerca de definir su futuro, teniendo su segundo paso por la LigaPro.

El periodista José Mera informó que Jefferson Montero está muy cerca de tener nuevo club en la LigaPro, lo que se podría definir en poco tiempo. 'Turbina' fue sondeado por Liga de Quito, Emelec, Independiente de Valle y Barcelona SC, pero no se dio a conocer cuál es el equipo con el que tiene negociaciones avanzadas el ex jugador del Swansea.

Montero quiere tener minutos y regresar a Ecuador es una gran posibilidad para poder lograr eso. El campeonato ecuatoriano ganará un jugador con mucha experiencia que pueda llegar a ser determinante para el club en el que juegue. En las próximas horas se tendrá más detalles sobre el destino del extremo izquierdo de 32 años, pero todo apunta que jugará en la LigaPro.