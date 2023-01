El entrenador de la Selección Sub 20 de Ecuador no se guardó nada al responder a Carlos Alfaro Moreno.

Luego de las polémicas declaraciones del presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en las que aseguró que le parecía raro que no haya ningún jugador de Barcelona en la selección Sub 20 de Ecuador, el entrenador responsable del equipo, Jimmy Bran, respondió.

En declaraciones para DSports, Jimmy Bran aseguró que no ha influido en nada su pasado como entrenador de las divisiones formativas de Barcelona y respondió a la inquietud de Alfaro Moreno: "Soy agradecido con Barcelona, que estuve cinco años ahi, y no voy a usar un medio de comunicación para dañar a la persona. Los que me conocen saben que soy muy honesto y tengo una ética profesional. Y no solo a Barcelona, se les abrió las puertas a los chicos de Emelec, de Cuenca, de Olmedo, Católica, todos".

Jimmy Bran reveló cómo se manejó la selección y el porceso de definir la lista final: "Cada uno de los jugadores tuvieron su oportunidad en los microciclos que desarrollamos y en torneos internacionales. Pueden revisar y verán que hubo muchos chicos de Barcelona. Nosotros consideramos que la Selección es de momentos y hay chicos que aún les faltaba. No quiero hablar mal de ningún jugador, porque a la larga van a ser chicos extraordinarios; pero los niveles futbolísticos en ese momento no estaban acordes a los de otros jugadores".

Bran continuó y aseguró que la decisión no es solo suya, sino también de su equipo de trabajo: "Pasa netamente por el plano deportivo y no porque haya trabajado en Barcelona tenga la obligación de llevar jugadores. Tenemos un cuerpo técnico y un departamento de scouting en el que elaboramos y vemos y consideramos lo que es mejor para la Selección, no para un club. Las puertas de la Selección van a estar abiertas para todos los chicos".

Para culminar, Bran se defendió personalmente de lo que consideró como un ataque: "No pueden manchar mi nombre ni decir algo en contra mía. A mí nadie me puede decir que yo he llevado a un chico, ni a un microciclo que no se lo merezca, peor a una lista final".