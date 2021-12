"No me aguanta", Joao Rojas no se quedó callado y le respondió a Junior Sornoza

La alegría invadió a los jugadores de Independiente del Valle tras conseguir el primer campeonato nacional en la historia del club el domingo. Los 'Rayados' vencieron a Emelec en el marcador lograron y se consagraron campeones de la LigaPro 2021, un hecho histórico en nuestro país al ser el décimo equipo en lograr el título.

+ Presidente de la FEF dio a conocer si Gonzalo Plata recibirá una sanción por su accidente

+ Liga de Quito tiene en la mira a este jugador para reemplazar a Pedro Pablo Perlaza

+ Dos nacionales y un extranjero: Los tres jugadores que podrían jugar en Liga de Quito

Durante los festejos, varios jugadores del equipo sangolquileño hicieron transmisiones en vivo por su redes sociales y en una de ellas Junior Sornoza, Fernando Guerrero y Marco Angulo realizó unos gestos en contra de Joao Rojas. Esto no fue tomado de buena manera, ya que después de burlarse del jugador de Emelec, Sornoza lo insultó.

Joao Rojas no se quedó callado y le respondió en una entrevista que dio a DirecTV Sports: "Del juvenil (Angulo) es entendible por su falta de experiencia. El 'Chiqui' Guerrero también es parte de eso, es entendible porque llegó a Emelec y fracasó. De Sornoza si me sorprende porque al igual que el 'Chiqui' me vieron crecer en Independiente del Valle, me vieron llorar porque no jugaba y estaba falto de crecimiento".

"Al tener algo personal con una palabra que ofende a toda una comunidad, a mí no me ofende porque soy heterosexual. Con él (Sornoza) no he tenido ninguna discusión, un intercambio de palabras en la cancha. Nunca hemos sido compañeros a excepción de la selección, yo fui el primer jugador en decirle que todo estaba bien tras su expulsión con Chile", continuó el jugador del 'Bombillo'.

"Más allá de que toque a mi familia o intente insinuar cosas que no son, quiero dejar un precedente de lo que no se debe hacer. Lo único que le puedo decir es que hoy le saco guante blanco porque estoy seguro que al otro tipo de guantes no resiste", finalizó el '10' de Emelec sobre lo ocurrido.