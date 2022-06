Una de las últimas promesas que generó la cantera de Emelec, es Johan Mina. El habilidoso mediapunta ecuatoriano maravilló a todos en el Mundial sub-17, donde fue la figura de 'La Tri' y eso llamó la atención del Wolsfburgo de Alemania, club que lo terminó fichando al aprovechar que quedó libre del 'Bombillo'.

Mina llegó al fútbol europeo con tan solo 18 años, donde no tuvo muchas oportunidades y aprovechó para mejorar en la parte física, ya que era muy flaco y en Europa necesitan jugadores fuertes. Ahora que se abre una nueva temporada en el viejo continente, el Wolfsburgo quiere buscarle un club donde tenga minutos y no descartan uno en la LigaPro.

En una entrevista con Radio La Bruja, Joha Mina confirmó que el Wolfsburgo le está buscando un club en Ecuador, pero también en Estados Unidos. Varios clubes se verían beneficiados con la llegada de un jugador de la calidad de Mina, pero están buscando uno que pueda darle los minutos que necesita para seguir creciendo como futbolista.

"En julio ya se abre el libro de pases, (Werder Bremen) me está buscando un club, ya sea aquí (Ecuador), en Estados Unidos; un club donde pueda jugar. Sí han habido sondeos (de equipos de Ecuador). Jugar es lo más conveniente, y si es aquí mejor. En Alemania me dio covid, vivía en el estadio. No estaba solo pero me faltaba mi familia", declaró Mina en la entrevista.