El fichaje de Jordan Gaspar por Liga de Quito a inicios del 2022 generó muchas expectativas, ya que el jugador ecuatoriano hizo toda su carrera en España y se esperaba que marque diferencias en la cancha. Eso no ocurrió y el atacante que tuvo un paso por el Real Madrid, terminó finiquitando su contrato con los 'Albos' para quedar libre y buscar nuevo club.

Durante las últimas semanas se vinculó a Gaspar con algunos equipos ecuatorianos, pero se nunca se terminó de concretar su fichaje. Según el periodista Nicolás Ayala, Cumbayá fue el que dio un paso más y realizó una oferta al ex jugador de Liga de Quito, pero la misma fue rechazada porque al atacante no le gustó la estructura interna del club y prefirió no jugar ahí.

Ayala añadió que Jordan Gaspar tomó la decisión de jugar en Libertad Fútbol Club, equipo de Loja que milita en la Serie B de Ecuador. Esta decisión fue inesperada, ya que el jugador tenía una oferta de la Serie A y prefirió no aceptarla y llegar a un club que está peleando por conseguir el ascenso.

Gaspar no es el primer futbolista que rechaza a Cumbayá por los problemas internos que tiene y la estructura poco profesional con la que cuenta.El atacante de 26 años prefirió un club con mejor manejo aunque este se encuentre en la Serie B, categoría donde se espera que Gaspar demuestre sus condiciones.