Este viernes 10 de junio de 2022 se confirmó que el joven lateral izquierdo, Maiky de la Cruz, se marchará al fútbol francés para defender los colores del Stade de Reims. El futbolista ya había destacado en la Libertadores Sub-20 y ahora vivirá su primera experiencia en el exterior.

Mediante sus redes sociales, la formativa de Liga de Quito confirmaron que su joven jugador, Maiky de la Cruz, se encamina a vivir su primera experiencia internacional en el fútbol de Francia. Liga, por su parte, muestra que también tiene varias joyas en su cantera para exportar al fútbol internacional como lo hace Independiente del Valle.

Maiky de la Cruz también es sobrino del histórico jugador del fútbol ecuatoriano, Ulises de la Cruz, y al igual que su familiar ya destaca a nivel nacional y también se encamina a buscar un lugar en el fútbol europeo que le permita seguir explotando su carrera.

Desde Liga no se ha confirmado en que tipo de transferencia se marcha el joven futbolista, no obstante, no se descarta que el equipo blanco se reserve algún porcentaje si el lateral es transferido en el futuro o cumple con los objetivos.