La llegada del nuevo entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el español Félix Sánchez Bas, ha dejado varias reacciones de protagonistas del ambiente futbolero ecuatoriano. Uno de ellos es el estratega Ever Hugo Almeida, director técnico de El Nacional, quien se refirió al nuevo timonel del equipo de todos.

+¿Como en el Barça? Así manejará Félix Sánchez las formativas de la Selección de Ecuador

+¡Sorprende a los ingleses! Este es el nuevo premio de Moisés Caicedo

+Abandonó el histórico Delfín por Emelec y ahora jugará la Segunda Categoría

En un diálogo con Radio Huancavilca de Guayaquil, el estratega de 74 años, quien lleva un gran presente en el conjunto de los Puros Criollos, fue interrogado sobre el arribo del técnico español al conjunto de La Tri. El uruguayo indicó que el nombre le resulta desconocido pues no seguía su carrera. “Si no me dicen el nombre no sabía que era el entrenador de Qatar, no lo conozco. Debe tener conocimientos suficientes para pensar que este colega pueda venir y manejar el fútbol ecuatoriano”, expresó.

Así también, Ever Hugo Almeida, indicó que será complicado para Sánchez sus inicios en el banquillo tricolor pues no conoce el medio en el que se desenvuelve el fútbol ecuatoriano, no sin antes, desear lo mejor al español de 47 años. "Le va a costar en el principio porque no conoce nada de acá, pero ojalá le vaya bien porque cuando a la Selección le va bien, nos va bien a todos”, concluyó.