Este miércoles 7 de diciembre de 2022 se confirmó que el volante argentino, Ángel González, no continuará en Liga de Quito para la próxima temporada. El jugador apenas había llegado a LDU a mitad de este año, pero no tuvo continuidad en el equipo de Luis Zubeldía.

Ángel González llegó a Liga de Quito a mitad de temporada como una carta de renovación para el ataque del equipo blanco, no obstante, 6 meses después los resultados no se dieron y el argentino no continuará para el 2023 en el 'Rey de Copas'.

En Liga de Quito se está haciendo una importante limpieza de los jugadores extranjeros para 2023, puesto que, futbolistas como Tomás Molina, Ángel González, Gonzalo Falcón y otros abandonarán la institución para el siguiente año.

En este mercado de transferencias, Liga de Quito está buscando contratar a nuevos delanteros extranjeros como, Lisandro Alzugaray, Gonzalo Carneiro y en las últimas horas se informó que el actual 9 de Mushuc Runa, Santiago Giordana, fue ofrecido al club.