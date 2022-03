Juan Cazares no podrá jugar en el Metalista de Ucrania durante este año y ya tiene definido su futuro.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado muchos problemas para la población ucraniana, quienes han tenido que abandonar el país, unirse al ejército o perdieron la vida. Los ataques rusos van destruyendo ciudades enteras cada día, siendo un problema muy grande y que está deteniendo todas las actividades en el país europeo.

Ante los problemas que existen en Ucrania, la FIFA abrió la posibilidad de que todos los jugadores que militan en la liga ucraniana, puedan rescindir sus contratos y negociar con cualquier club. Juan Cazares llegó hace pocos meses al Metalist de ese país, por lo que buscará nuevo club y ya escogió su nuevo destino.

Globo Esporte de Brasil informaron que Juan Cazares no rescindirá contrato co el Metalist, pero que será cedido hasta diciembre para que pueda jugar. El deseo del jugador es volver a jugar en Brasil, pero todavía no tiene ningún club que le haya realizado una propuesta, por lo que podría llegar a un nuevo país.

Esto hace que no se descarte la posibilidad de que Cazares juegue en la LigaPro, pero al ser un futbolista caro, esa posibilidad es muy complicada. Hasta el momento ningún club ecuatoriano se ha contactado con 'Juanito' o sus representantes para tantear la situación. En los próximos días se conocerá el destino el jugador ecuatoriano.