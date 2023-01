El momento de los tricolores en el Brighton, dentro de la temporada 2022-2023 de la Premier League, es brillante. El conjunto de los seagulls atraviesa un gran momento en la competición y busca clasificar a un torneo UEFA, en el presente ocupan la séptima posición y están accediendo a la UEFA Conference League.

Y es que los ecuatorianos en el Brighton: Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento han logrado destacar en el equipo dirigido por Roberto Di Zerbi. Este fin de semana, en la victoria importantísima ante Liverpool, los tres tricolores tuvieron participación. Pervis y Moisés como titulares, Sarmiento ingresando al cambio.

Precisamente el último, el ofensivo de 20 años, Jeremy Sarmiento, fue gratificado por la afición de los seagulls con un particular cántico. Al ritmo de la canción 'Rockin All Over The World' del grupo inglés Status Quo, los hinchas del Brighton apoyaron al tricolor antes de ingresar al cambio a los 83' minutos contra el cuadro de Klopp.

"And I like it, I like it, I like it, I like it; ouhhhh, here we go, it's Jeremy Sarmiento", dice el nuevo cántico para el ecuatoriano coreado en el AMEX. Sarmiento ha logrado obtener seis apariciones en la presente temporada de la Premier League, uno en calidad de titular.