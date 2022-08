La LigaPro advierte a los árbitros que no se presenten a los encuentros faltantes de la fecha 7.

Los árbitros ecuatorianos informaron que no se presentarán a los partidos restantes de la fecha 7 por la fuerte agresión que recibió Álex Cajas en el encuentro de Macará vs Aucas, no obstante, Miguel Ángel Loor confirmó que los jueces pueden ser sancionado, porque los clubes sí se presentarán.

Mediante sus cuentas oficiales, Miguel Ángel Loor reveló que los clubes de los últimos 4 encuentros de la jornada sí se presentarán, por lo cual, los árbitros podrían llegar a ser sancionados económicamente y también disciplinariamente.

Por otro lado, Loor también comentó que existen muchas formas de solucionar el problema, cuando todavía no sesiona la Comisión Disciplinaria. Se espera que Héctor Chiriboga sí reciba una sanción histórica, la cual se conocería el próximo martes, 23 de agosto de 2022.

Desde LigaPro se cuestiona que la medida de los árbitros perjudique a equipos que no tuvieron nada que ver en la agresión a Álex Cajas, además, también se perjudica el desarrollo del campeonato nacional.