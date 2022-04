Los hinchas de Liga de Quito están preocupados por la mala situación que vive el equipo, pero ven una gran oportunidad luego de que Pablo Marini renunciara, para encaminar el rumbo. En las redes sociales han propuesto nombres de diferentes entrenadores para que dirijan al equipo, algunos reales y otros bastante alejados de la realidad económica del club.

La búsqueda del nuevo DT ya está en marcha, y varios rumores empiezan circular. Hoy en la mañana surgió la información que Santiago Escobar había renunciado en Universidad de Chile para asumir la dirección técnica de LDUQ. El mismo entrenador colombiano se encargó de aclarar este rumor.

"Había salido un rumor, se lo expresé al grupo, y en ningún momento eso es cierto. Tengo un vínculo con la Universidad de Chile y de parte mía yo quiero continuar. Al día de hoy no he presentado la renuncia, ni está en mi mente renunciar. No he tenido contacto con la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito", fueron las palabras del 'Sachi' en rueda de prensa.

Escobar siempre ha sido del gusto de los hinchas de 'La U', pero cada vez que necesitan un DT, está con contrato vigente. Por el momento no ha habido nada oficial sobre a quién están buscando, pero lo cierto es que 'Sachi' no es opción a pesar de que los aficionados de LDUQ quieren tenerlo como entrenador.