Un jugador ecuatoriano reveló que se arrepiente de haberse marchado de Emelec a tan temprana edad. El futbolista confesó que desde la directiva del cuadro azul le pidieron no marcharse porque aún no se había ganado un lugar en el equipo titular y podía crecer más.

Johan Mina regresó a Emelec en la pasada temporada, sin embargo, el jugador ya había estado antes en las inferiores del cuadro azul. El jugador brilló con la Sub-17, pero se marchó muy pronto del equipo azul y perdió la posibilidad de crecer aún más.

En una entrevista con Expreso, Johan Mina reveló que se arrepiente de haberse marchado de Emelec, puesto que, el jugador no había todavía ni debutado en primera y cuando regresó al equipo azul en 2022 nunca pudo entrar en el esquema de los entrenadores.

"Me arrepiento de haberme ido, nada salió como esperaba. Las cosas me llegaron muy rápido, me apuré en tomar decisiones", le confesó el jugador a Diario Expreso.