Barcelona perdió muy mal ante Gualaceo en el comienzo de la LigaPro 2023, sin embargo, su entrenador, Fabián Bustos, le quitó merito a la victoria del equipo de Azuay en la rueda de prensa. El 'Toro' defendió el mal inicio de su equipo.

Fabián Bustos volvió a ser muy cuestionado por su alineación en el partido ante Gualaceo. El técnico argentino nuevamente vuelve a encontrarse con la hinchada amarilla por un mal rendimiento, sin embargo, el técnico afirmó que Gualaceo tampoco mereció la victoria.

"En ningún momento merecimos perder, creamos varias opciones y no nos pitaron un penal. Ellos con poco se llevaron algo que no merecían, lo digo con respeto. Hoy siento que no hubo justicia."