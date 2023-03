Independiente del Valle perdió ante Cumbayá por la segunda fecha de la LigaPro en un partido que perfectamente pudo acabar en goleada para los 'Rayados'. Los de Sangolquí se estrenaban como campeones de la Recopa y acabaron perdiendo un partido sorprendente.

Los 'Rayados' tuvieron las mejores oportunidades para anotar goles ante Cumbayá, Independiente del Valle acabó con 28 remates contra solo 1 de los locales. Practicamente durante los 90 minutos, el arquero Nazareno no tocó la pelota.

Ante este planteamiento, donde también se quemó tiempo por parte de Cumbayá, desde Independiente del Valle se ha criticado dicha postura, puesto que, consideran que esto no le hace bien al deporte y tampoco puede ser comparado con lo que hicieron ellos ante Flamengo en Brasil.

"Poquito molesta la quema de tiempo. Un dirigente de Cumbayá me dijo ustedes hicieron lo mismo en la RECOPA, no me acuerdo, si hubiera hecho lo mismo, fuera el primero en oponerme", comentó Michel Deller.