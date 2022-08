Aunque el 2022 todavía no termina, los equipos deben empezar a planificar el próximo año, ya que esta temporada se acabará más temprano de lo normal por el Mundial. Barcelona SC necesita algunos refuerzos por las salidas de Gonzalo Mastriani, Emmanuel Martínez y Byron Castillo, jugadores que no fueron reemplazados tras venderlos.

El 'Ídolo' tiene algunos jugadores a préstamo, los cuáles podrían volver en caso de que no hagan uso de las opciones de compra. Alejandro Alfaro Moreno, presidente de BSC, habló sobre las situaciones de los futbolistas cedidos, dejando claro que tres de ellos tienen opciones de volver al equipo.

Alfaro habló en Machdeportes, donde declaró que Williams Riveros, Mario Pineida y Gabriel Cortez regresarán al club en caso de que no sean vendidos a los clubes donde se encuentran cedidos. Con Pineida, la intención es que sea parte del equipo si el Fluminense no adquiere sus derechos deportivos, siendo un refuerzo importante que no costaría nada al club y así pondrían el foco en otras posiciones.

Pineida no ha tenido un gran rendimiento en Brasil, donde lo critican constantemente por no ser un aporte real para el 'Flu'. Los brasileños tienen opción de comprar al lateral ecuatoriano hasta finales de octubre, pero todo apunta a que no harán esa inversión y el jugador regresará a Barcelona.