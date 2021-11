Este jueves 25 de noviembre de 2021 el histórico goleador del fútbol ecuatoriano Roberto 'La Tuka' Ordóñez conversó con los colegas de Radio Huancavilca en la previa del partido entre Emelec y Manta por la última fecha de la segunda etapa de la LigaPro.

Roberto Ordóñez tuvo un gran paso por el Club Sport Emelec en el 2020, donde en la mayoría de ocasiones respondió con goles y con buenas actuaciones. El histórico delantero le reveló a Radio Huancavilca el significado de su trayecto por Emelec.

"Mi paso por Emelec fue una bendición enorme, me hubiese encantado seguir en el club", comentó el actual 9 del Manta.

Por otro lado, el 9 del Manta confirmó que el equipo que está peleando por el descenso está muy bien de ánimos después de vencer como local al Olmedo de Riobamba en la fecha 14.

Desde la llegada de Fabián Bustos a Barcelona en 2020, varios jugadores que hicieron historia y fueron campeones con Delfín fueron llegando al equipo amarillo y 'La Tuka' era una opción para el equipo del 'Toro'.

"Bustos me dijo para ir a Barcelona pero pequeñas cosas se daban para no llegar. Siempre le dije que me encantaría volver a trabajar con él", finalizó Ordóñez.