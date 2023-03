Miguel Ángel Loor estalla: "No volveremos a tratar con huelguistas" (VIDEO)

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió al comunicado emitido por la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol de Ecuador (AEDAF) que amenazaba con no reanudar el torneo nacional hasta que se adeuden ciertos pagos, que según la entidad, LigaPro les adeuda.

En primera instancia, Loor indicó que se han cumplido todos los pagos referentes a la campaña 2022 e hizo un llamado a la Asociación Arbitral a cumplir con su parte del trato. "Debo aclarar que nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo de cumplir. En 2022 cumplimos el 100% de los pagos", acotó.





Así también, el máximo de LigaPro, hizo notar su molestia contra la Asociación Arbitral pues según su criterio no se llega ni a un mes de torneo y ya reciben amenazas, es por eso que su postura será de cero tolerancia con las amenazas de paralizaciones dentro del torneo. "Hoy no tenemos ni siquiera un mes de torneo y ya recibimos amenazas cuando nosotros no somos ni parte del problema", expresó.

Finalmente, Loor indicó la radical postura que tomará la LigaPro en torno a este conflicto; desconocer a Luis Muentes. "No tenemos estatutariamente ninguna conversación que tener con él, por ende hemos tomado la decisión de desconocer al presidente de la Agremiación de Árbitros. Nosotros nos regimos por la FEF y sus reglamentos la cual nos obliga a conversar absolutamente con la Comisión Nacional de Arbitraje, con nadie más", concluyó.