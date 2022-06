La llegada de Hernán Barcos en 2006 a Olmedo no causó mucha revuelo, pero con el paso de los partidos el delantero argentino se volvió figura y terminó siendo transferido al fútbol europeo. El 'Pirata' regresó al fútbol ecuatoriano en 2010 para jugar en Liga de Quito, equipo en el que consagró y fue uno de los mejores delanteros del continente.

Barcos es uno de los últimos ídolos del 'Rey de Copas' y por diferencias con la dirigencia salió en 2018, cerrando su ciclo en el cuadro capitalino. El delantero de 38 años ahora juega en Alianza Lima, donde es uno de los referentes del equipo gracias a su buen rendimiento. A pesar de tener un buen presente en Perú, el argentino confirmó que está en contacto para regresar a un club de la LigaPro.

Hernán Barcos habló con el medio Willax Deportes de Perú, y confirmó que está hablando con el candidato a presidente de Emelec, Carlos Luis Torres, para reforzar al 'Bombillo' en caso de ganar las elecciones: "Lo de Emelec es verdad, es un deseo, me contactó. Me dijeron que si ganaban las elecciones, que vaya en enero. No puedo cerrar ninguna puerta, porque no sé qué puede pasar acá. Hoy me debo a Alianza Lima".

Si se llega a concretar la llegada del 'Pirata' a Emelec, sería un fichaje inesperado, ya que el mismo jugador había declarado en ocasiones anteriores que no jugaría en otro club ecuatoriano que no sea LDUQ, pero por sus diferencias con los dirigentes cambió de parecer y está dispuestos a fichar por uno de los rivales de 'La U'.