Las buenas actuaciones que tuvo Alexander Domínguez en el segundo semestre de 2021 hizo que varios equipos quieran contar con él tras terminar su contrato con Cerro Largo de Uruguay. 'Dida' finalmente terminó firmando contrato con Deportes Tolima, equipo colombiano que disputará la Copa Libertadores 2022.

Mientras el arquero de la Selección Ecuatoriana estaba escuchando ofertas, varios medios empezaron a hablar de la posibilidad de que vuelva a Liga de Quito. Al final los 'Albos' no ficharon a Domínguez y ahora siguen en busca de dos arqueros, uno extranjero y uno nacional, para poder completar su plantilla.

Alexander Domínguez habló en una entrevista para El Canal del Fútbol, en la que reveló qué faltó para regresar a Liga de Quito. "Yo le hice una promesa a Don Rodrigo Paz para volver a Liga. Esperé para ver si era el momento, per no se dio. Liga me dio mucho, había muchas maneras para dialogar, capaz si me llamaban conversábamos y se llegaba a un acuerdo", dijo 'Dida'.

"Mi sueño es regresar en algún momento. Si no me llamaron ahora, talvez hay algún inconveniente, yo no lo sé. Debía algún dirigente hablar conmigo para ver cuál era mi opinión, pero eso nunca se dio. Para que las cosas queden claras y no pienses que no fui por la plata. Yo soy muy agradecido con Liga. A mí no me llamó nadie", finalizó Domínguez.