"No me lo esperaba", figura de LDUQ habló sobre la salida de Joao Ortiz

Una de las sorpresas que dejó este mercado de pases en la LigaPro, fue la salida de Joao Ortiz de Liga de Quito. El mediocampista ecuatoriano llegó a los 'Albos' como uno de los mejores fichajes para el 2022, pero la mala relación con Luis Zubeldía hizo que lo terminen vendiendo a Independiente del Valle.

Ortiz es uno de los mejores mediocampista que tiene el fútbol ecuatoriano y su salida de LDUQ sorprendió a todos. Alexander Alvarado, figura del 'Rey de Copas', estuvo presente en rueda de prensa y se refirió a la salida del volante tricolor, asegurando que no esperaba que termine dejando el club.

"De la salida de Joao, yo no sabía y no me lo esperaba. Se hablaba un poco de eso, pero nunca pensé que se iba a dar, porque todos sabemos la clase de jugador que es Joao, lo que daba en el equipo cada que le tocaba estar y para mí era uno de los mejores cincos que tenemos. Eso ya no nos compete a nosotros y esas son decisiones personales. Aparte de que era mi compañero, era mi amigo y siempre le deseo lo mejor", declaró Alvarado.

La decisión de desprender se Ortiz sorprendió a todos, incluso a los jugadores de LDUQ, pero al no poder reponer su relación con el entrenador, tomaron la decisión de venderlo. Los 'Albos' recuperaron la inversión y se quedaron con el 30% del pase del jugador, esperando ganar dinero por una futura venta.