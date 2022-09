Hay novedades con el último Clásico del Astillero de la temporada. Luego de los incidentes que acontecieron en los primeros minutos del compromiso disputado en el Estadio George Capwell entre Emelec y Barcelona, y que en primera instancia fue suspendido 30 minutos por el juez central, Franklin Congo, será reprogramado.

En los altos parlantes del escenario deportivo se anunció que el compromiso entre azules y amarillos se disputará el mediodía de este lunes 19 de septiembre a puertas cerradas.

Previamente a la decisión, el cuadro amarillo a través de sus redes sociales adelantó que no se jugaría el compromiso. En diversas entrevistas por parte de los protagonistas, entre ellos, Damián Díaz y el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ellos daban a entender que "no existían garantías para que no se dispute el compromiso".

Díazmencionó al juez central sobre la falta de la seguridad dentro del reducto del Estadio George Capwell. "No nos garantizan la seguridad, se metieron a la cancha contra Independiente, a nosotros nos matan, me lastiman un jugador", expresó el futbolista canario.

Información en desarrollo.