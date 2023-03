Una de las novelas de este mercado de transferencias ha sido la no salida de Luis Andrés Chicaiza de Liga de Quito. El volante que nunca se puso acoplar a LDU desde su llegada en 2019, ha pasado por varios equipos a préstamo, pero en este año ya se le busca una salida definitiva.

Luis Andrés Chicaiza estuvo a préstamo en equipos como Deportivo Cuenca, Universidad Católica y Delfín, sin embargo, ninguno se lo quedó por su alto salario. El futbolista aún tiene este año de contrato con LDU y le buscan una salida definitiva, no obstante, su alta tarifa sería el mayor obstaculo.

"Ceder. He cedido en lo económico con ellos más de tres años: la temporada que me fui a Católica, a Cuenca, a Delfín, así como este año estoy cediendo, pero no al valor que Liga está acostumbrado a que yo ceda, por ahí va el inconveniente", afirmó hace un tiempo el jugador en Diario Expreso.