No solo Corinthians: Se revelan las ofertas que tiene Robert Arboleda

El futuro de Robert Arboleda está en el aire, ya que su contrato finaliza a mediados del 2022 y el ecuatoriano no ha aceptado las ofertas de renovación que le ha realizado el São Paulo. El defensa central de la Selección Ecuatoriana podrá firmar un precontrato con otro club a partir de enero, por lo que el tiempo se le acaba al equipo paulista.

La diferencia de Arboleda con los 'Tricolores', es en el salario que él espera y el que le ofrecieron. Según medios brasileños, el ex Universidad Católica pidió un pago mensual de 90 mil dólares, pero el São Paulo le hizo saber que puede pagar hasta 65 mil dólares. Ante esta situación, el Corinthians empezó a interesarse en el ecuatoriano, pero se conoció que no es la única oferta con la que cuenta.

Las negociaciones con el São Paulo continúan, pero Arboleda quiere empezar a definir su futuro lo más rápido posible. El tiempo se le va acabando a los paulistas, ya que el ecuatoriano ha tenido aproximaciones con equipos de México y Arabia Saudita, países que tienen gran poder económico y podrían satisfacer las pretensiones del jugador.

Desde que llegó a Brasil en el 2017, Arboleda ha sido uno de los titulares fijos en el São Paulo, por lo que no quieren perder a un jugador tan importante. La situación económica del club no es buena, y por ese motivo no pueden igualar el salario que pide el ecuatoriano, pero harán todos los esfuerzos para retenerlo.