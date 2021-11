La salida de Santiago Escobar de la U. Católica no fue amistosa y es que en horas recientes nuevamente el estratega ha dado declaraciones a los medios quejándose de la falta de pago, además reveló que hay algunos jugadores que no han recibido los valores adeudados.

“Hubo un premio ganado por clasificar a la Libertadores y ese valor no lo recibimos. Primas pactadas para el entrenador y algunos jugadores siguen vencidas desde abril, septiembre no se ha cobrado. Los incumplimientos y las promesas hacían que no me pueda parar más al frente de mis jugadores”, empezó en charlas con los medios.

“El cuerpo técnico se va de Católica porque nos incumplieron en compromisos pactados con deudas. Este año nos pidieron hacer un documento para reducir el salario de agosto a diciembre y poder cumplir. Firmamos y no nos cumplieron. Hubo elementos como Lisandro Alzugray, Andrés López y Juan Tévez que no firmaron, les van a cancelar de otra manera”,reveló.

Escobar, quien regresaría esta semana a su natal Colombia, ya suena para ser opción de DT de Barcelona SC, en caso de que finalmente Fabián Bustos no renueve con el club, pese a que aseguran que ya hay acuerdo para firmar por dos temporadas.