El futuro de Jonathan Borja ha estado en el aire durante todo el mercado de pases, ya que su nombre sonó para reforzar a varios equipos, pero nunca se terminó concretando ninguna opción. La 'Zika' no tiene equipo desde inicios de 2021, por lo que su agente se ha estado moviendo para que el ecuatoriano pueda firmar contrato.

Borja viene entrenando con Cumbayá FC hace varias semanas, pero finalmente no será parte del equipo recién ascendido, debido a que no realizaron las gestiones para habilitar al mediapunta. Ahora que se cayó la opción del equipo capitalino, el ex El Nacional y LDUQ tendrá una nueva oportunidad en el exterior.

El periodista Nicolás Ayala dio a conocer que Jonathan Borja tiene todo arreglado con el equipo boliviano Always Ready y ya está viajando para firmar contrato. El ecuatoriano jugará la Copa Libertadores, una gran vitrina para mostrar que puede recuperar su mejor rendimiento y aportar a su nuevo club.

Varios jugadores ecuatorianos han tenido paso por el fútbol boliviano, y gracias a sus buena actuaciones se abrieron las puertas para Borja. En las próximas horas el jugador llegará a Bolivia para realizar toda la parte formal con el contrato y su presentación oficial; siendo una gran oportunidad para reivindicarse tras los problemas extrafutbolísticos que tuvo en varias ocasiones.