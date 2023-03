Continúan los problemas dentro de la LigaPro. Este lunes 13 de marzo de 2023 se pudo conocer que hay amenazas por parte de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF) a las entidades deportivas ecuatorianas (FEF y LigaPro) de paralizar sus actividades tras no llegar a acuerdos económicos.

Luis Muentes, presidente de la AEDAF, le comunicó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que han rechazado la propuesta de recibir un 10% del porcentaje del valor adeudado pues "no satisface la necesidad" de sus compañeros árbitros. En ese sentido, el dirigente indicó que la agremiación tomó la decisón de no iniciar ningún torneo FEF hasta llegar a un acuerdo en lo económico.

Asimismo, se ha dispuesto no reanudar la LigaPro hasta que se puedan adeudar los pagos de los viáticos de los primeras fechas disputadas del campeonato ecuatoriano de fútbol que el fin de semana no se pudo disputar por decisiones de arriba. Al momento no hay pronunciamiento por parte de la FEF.

