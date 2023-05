Este martes 9 de mayo de 2023 Emelec confirmó cuál es el estado actual de sus jugadores lesionados de cara al próximo partido contra Liga de Quito. Miguel Rondelli ya podrá contar con varios elementos para el siguiente encuentro.

Emelec no tuvo suerte con las lesiones en este comienzo de temporada. El 'Bombillo' tuvo la mala fortuna de encontrarse con las lesiones de sus mejores jugadores Bryan Angulo, Miller Bolaños, Samuel Sosa y otros elementos.

Finalmente, Emelec confirmó que jugadores como Miller Bolaños, Samuel Sosa y Bryan Angulo se han recuperado totalmente de sus lesiones y finalmente se podrán sumar a los trabajos del equipo en estos días.

¿Estarán ante Liga de Quito?

Emelec recupera a los jugadores que habían marcado una diferencia en los primeros encuentros, sin embargo, no se espera que comiencen como titulares ante Liga de Quito, buscan que no recaigan en alguna molestia, pero no estarían descartados para jugar.