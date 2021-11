Los equipos no pudieron hacerse daño y sacan 1 punto que definirá su peso según lo que haga Manta en su partido contra Macará.

Este sábado 30 de octubre de 2021 Orense empato con Técnico Universitario en Machala. Los dos equipos intentaron buscar la victoria, pero se encontraron con defensas muy bien formadas y sacan 1 punto que servirá según lo que haga Manta en su partido.

+ Pervis Estupiñán volvió a ser titular en la derrota del Villarreal

+ Orense suma el tercer partido con público en toda su historia en Serie A

+ Moisés Caicedo fue titular en la primera victoria de su equipo en Bélgica

El primer tiempo entre Orense y Técnico Universitario mostró a dos equipos que se están jugando el descenso, puesto que, propusieron un juego ofensivo importante sin desarmarse abajo para no sufrir alguna mala sorpresa.

Orense jugó mejor durante los primeros 45 minutos, pero no pudo aprovechar su ventaja futbolistica y el apoyo de su gente para sacar 3 puntos que ya lo dejarían salvado del descenso. El 'Rodillo Rojo' se defendió muy bien como en todo el partido.

La segunda mitad no tuvo grandes actuaciones de los arqueros, pero si existió la expulsión de Sainz (Técnico Universitario) al minuto 61'. No obstante, Orense no pudo llegar con claridad al arco rival. Con este empate ambos suman 1 punto que será importante según lo que haga Manta en su partido contra Macará.