Ayer se hizo público que Pedro Pablo Perlaza dejó de ser jugador Independiente del Valle, ya que ambas partes acordaron rescindir el contrato. El lateral derecho no cumplió con las expectativas que generó su fichaje y terminó perdiendo el puesto frente a Willian Vargas. Eso sumado a las indisciplinas, hicieron que termine su vínculo con IDV.

Ahora que es un jugador libre, el representante de Perlaza ofreció los servicios del defensa tricolor a un club guayaquileño, el cual no se conoció el nombre. El ex jugador de la Selección Ecuatoriana no quiere quedarse sin equipo para el segundo semestre del 2022 y fue ofrecido a un club del exterior, algo que sería una nueva oportunidad para él, tomando en cuenta que será difícil que juegue en otro grande.

El periodista peruano José Varela dio a conocer que Pedro Pablo Perlaza fue ofrecido a Alianza Lima, uno de los equipos más grandes del país vecino del sur. Los 'Aliancistas' están analizando si fichan al lateral derecho ecuatoriano, y en los próximos días se conocerá la decisión que tomaron.

Esto sería un paso importante para Perlaza, ya que sería un nuevo inicio al salir a otro país y podría encaminar su carrera. El ex jugador de Liga de Quito busca tener regularidad para recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la LigaPro, y una oportunidad en el exterior puede ser lo que necesita.