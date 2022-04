Luego de conseguir una victoria importante frente a Independiente del Valle, Emelec sufrió un bajón futbolístico muy notorio y perdió puntos frente a equipos como Delfín y Gualaceo. Los hinchas del 'Bombillo' están muy molestos con Ismael Rescalvo, DT del equipo, y han pedido su salida en varias ocasiones.

+ (VIDEO) Se publicaron los audios del VAR en el penal del Ecuador vs Argentina

+ ¿Por fin jugará? DT del Brighton habló de Moisés Caicedo tras anular a Messi

+ Para llegar bien al Mundial: Carlos Gruezo cambiará de club

La directiva de los 'Eléctricos' confía en Rescalvo, pero si los malos resultados continúan, deberán evaluar si continúa o no en la dirección técnica. Ante esta posibilidad, desde Emelec habrían preguntado por un entrenador que ya ha tenido paso por equipos grandes de la LigaPro, algo que generó mucho revuelo.

El periodista Andrés Caguana informó en La Radio Redonda sobre esta situación, por lo que se empezaron a rumorear varios nombres. Tras eso, el colega Javier Ruiz dio a conocer en Play FM que el DT por el que habría preguntado Emelec, es Luis Zubeldía, quien dirigió a Barcelona SC y Liga de Quito.

Zubeldía siempre suena como opción cuando algún equipo de la LigaPro no tiene DT o están preguntando por alguien. El argentino no tiene equipo actualmente, por lo que si se da una salida de Rescalvo, sería una gran opción para el 'Bombillo' al no tener que pagar una cláusula de rescisión, como si lo tendría que hacer con alguien que tenga contrato.