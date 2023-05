La victoria 2x1 de Independiente del Valle sobre Gualaceo ha dejado mucha tela qué cortar. En la rueda de prensa post partido, los directores técnicos de ambas escuadras dejaron varios titulares. Martín Anselmi y Leonardo Vanegas se mostraron con cabeza caliente y reclamaron por un lado el estado de la cancha y por otro, el arbitraje.

En primera instancia, el estratega de Independiente, Martín Anselmi, calificó su victoria 'como milagro' y se quejó por el estado de la cancha del Estadio Jorge Andrade Cantos de Azogues. "No sabemos ganar en estas canchas. A mí me contratan para pasarnos la pelota, hacer un gol y que la pelota gire. Hoy hoy la pelota no giró porque la cancha estaba mala. Hoy ocurrió un milagro", expresó.

Por su parte, el estratega del Gualaceo, Leonardo Vanegas, salió en respuesta de las declaraciones de Anselmi y juzgó que los negriazules 'se refieren despectivamente a otros clubes y jugadores'. Además, llamó a la autocrítica. "Pienso que están copiando lo de Xavi (entrenador del Barça). Que contraten una cancha para que jueguen especialmente ellos, hacen ver que son galácticos mismo. Que vayan a jugar en otro país, en otra Liga", sentenció.

No es la primera vez que Anselmi se queja de algún campo de juego del país. A inicio de la temporada, el estratega de Independiente del Valle lanzó malos comentarios del gramado del Estadio 'La Cocha' de Latacunga, lugar donde se disputó la final de la Súpercopa de Ecuador cuando los negriazules vencieron al Aucas.