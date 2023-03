En Emelec no están contentos con las grave lesión de Jackson Rodríguez en el partido ante Orense, donde sufrió una doble fractura en si pierna izquierda. El 'Bombillo' habría pedido una sanción ejemplar para el futbolista que lo lesionó, Richard Calderón.

En las últimas horas trascendió que Richard Calderón habría sido contactado por el presidente de Emelec, José Pileggi y que este le habría informado que iban a pedir una sanción drástica para el jugador, no obstante, el directivo desmintió esta conversación.

"No lo conozco a R.Calderón de Orense jamás lo llamé ni le pedí explicaciones, somos un equipo serio.", comentó Pileggi en Radio Ambato.

¿Pidieron la sanción?

Aunque la conversación haya sido desmentida, el directivo confirmó que si pidieron una sanción para Richard Calderón, no obstante, esta no progresaría, debido a que, el reglamento del fútbol ecuatoriano no contempla una sanción de este tipo.

"Presentamos la queja formal de acuerdo al reglamento, el fútbol es de contacto, pero él lo fracturó, no es justo que mi jugador esté tirado en su cama, sufre un daño inmenso.", afirmó Pileggi.

Desde LigaPro se afirmó que la sanción de Calderón será por juego brusco, es decir, de 2 partidos, según Andrés Báez. En Emelec estarían atentos a esperar qué tipo de sanción llega para Calderón a la espera de su partido en Copa Sudamericana.