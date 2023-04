Pool Gavilánez arremetió contra el cuerpo técnico Farías: "No puedes tener gente de esa calaña"

Luego de lo acontecido en el final del partido entre SD Aucas y Guayaquil City, Pool Gavilánez, entrenador de los ciudadanos, explicó el motivo de los problemas y expuso a un miembro del cuerpo técnico de César Farías.

"Se lo he dicho personalmente y por teléfono, no puede tener gente en su staff de la calaña que tiene. El problema se sucita porque vino un ayudante de Farías a decirle a Gonzalo Valle: 'Cagón, te rompimos el orto' por meterse atrás. Gonzalo Valle reacciona, lo golepan, le pegan. Luego salta (René) Esterilla, lo conozco de jugador y ya van dos, una por Copa Ecuador. Yo creo que esta gente violenta no puede estar en el fútbol", dijo Gavilánez en relación al problema en el final del partido.

Luego continuó: "Yo le digo a él que si quiere dedciarse al boxeo o a pelear que escoja otra profesión. Y si le gusta pelear, yo no le como de color ni de porte, soy guayaquileño, pero no en un estadio de fútbol donde nos van a separar"

René Esterilla es un exarquero ecuatoriano que actualmente trabaja como preparador de porteros en el cuerpo técnico de César Farías. Pool Gavilánez lo señaló como culpable del evento en el final del partido.