Por esto no se quedó Tomás Molina en Liga de Quito

Liga de Quito se concentró como prioridades en mantener a sus dos elementos de mejor nivel en la ofensiva, estos eran Alexander Alvarado y Tomás Molina. Al final solo el quevedeño seguirá siendo jugador del club mientras que el delantero argentino partirá caminos a otra liga.

Este miércoles se conoció que finalmente el argentino no continuará en el club capitalino y los medios dan luces de qué ocurrió para que la negociación no prospere. Primeros reportes señalan que Molina no aceptó los tiempos de pago ofrecidos por LDUQ, quienes hasta marzo iban a pagar la totalidad del 50% del pase que pertenece al jugador.

Otros medios apuntan a que el futbolista sí aceptó el aumento del 15% de salario que le ofreció Liga de Quito, pero al final el representante cambió las condiciones a última hora y la negociación finalmente quedó en nada.

Tomás Molina fue sondeado por Barcelona SC y Emelec, sin embargo su carrera seguirá fuera de la LigaPro con clubes de México, Brasil y Argentina interesados en llevárselo. Molina jugó más de 30 encuentros y anotó 14 goles.