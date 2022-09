En el inicio de la jornada dominical de LigaPro, Macará goleó por 3-0 a Mushuc Runa en el estadio Bellavista de Ambato y sueña con mantenerse en la categoría de privilegio del fútbol ecuatoriano.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo dirigido por el ex jugador, Marcelo Fleitas. Durante el encuentro un jugador del equipo ambateño no pudo culminar el partido en cachay fue reemplazado.

Se trata del jugador de 26 años, Stalin Caicedo, quien tuvo un choque fuerte con un adversario de Mushuc Runa, cerca de los 10 minutos del complemento. Tras ese choque, el futbolista no pudo recuperarse y fue retirado del estadio en ambulancia.

Se espera que en los próximas días el club difunda un comunicado oficial sobre la situación del jugador nacido en Guayaquil, que realizó las inferiores en Barcelona Sporting Club y actualmente se desempeña en Macará.