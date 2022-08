El futbolista del conjunto azul ha perdido terreno y busca volver al once estelar.

Emelec se prepara para visitar este fin de semana a 9 de Octubre por la octava fecha de la segunda etapa en la LigaPro. Los eléctricos buscarán ganar para meterse en la pelea y así poder llegar a la final de noviembre.

+Preocupa: Jugador clave de ´La Tri´ no está en óptimas condiciones

+Redobló la apuesta: El toño Valencia le respondió a una figura mundial

+¿Sigue en Europa? Erick Ferigra tiene nuevo equipo

Por eso Ismael Rescalvo ya prepara el equipo de cara a ese trascendental encuentro. Esta mañana, tras el entrenamiento, Jeison Chalá aseguró que busca ganarse la titularidad en el equipo guayaquileño.

“He perdido minutos, si los recupero creo que voy a mostrar un buen Jeison Chalá. No he podido conversar con Rescalvo, si se da la oportunidad de estar en el once voy a demostrar que soy un jugador que está para todo,” detalló el extremo del conjunto eléctrico.

Chalá no ha entrado en la consideración del estratega español y tras la salida de Joao Rojas no pudo quedarse con el puesto. Ahora pelea un lugar en el once junto al uruguayo Diego García, quien ha demostrado buen nivel en los últimos partidos.