"¿Que no tenía gol?", La narración de un periodista español al golazo de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata volvió a anotar un golazo con el Real Valladolid, que le sirvió a su equipo para conseguir tres puntos importantes. Los 'Pucelanos' se ubican en la quinta posición de la Segunda División de España, pero se encuentran a tan solo cuatro puntos del Eibar, equipo que ocupa el segundo lugar.

El jugador ecuatoriano sigue mostrando que tiene nivel para ser uno de los titulares fijos del equipo y que puede marcar diferencias para ayudar a ganar los partidos. Las críticas hacia Plata cada vez son menos y el extremo guayaquileño ha impresionado a varias personas por lo que ha realizado en el campo de juego.

Un periodista español relató de manera espacial el gol de Gonzalo Plata frente al Cartagena. El comunicador de Radio Marca Valladolid cuestionó a las personas que criticaron al ecuatoriano y dijeron que no convertía goles. "Y yo me hago una pregunta, ¿quién decía que este tío no tenía gol?", fueron algunas de las palabras del periodista.

Plata se llevó varios elogios por parte del equipo periodístico que hizo la tranmisión, quienes resaltaron que el ecuatoriano ha mejorado mucho en los metros finales para anotar más goles. El jugador de 'La Tri' sigue acumulando varios minutos y con el paso de los partidos se lo ve cada vez mejor.