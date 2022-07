Jorge Célico no busca cambiar el equipo que venció a Técnico Universitario.

Barcelona enfrentará en el Monumental y por la fecha 3 de la segunda etapa de la LigaPro a 9 de Octubre en el Monumental. El 'Ídolo' quiere vencer a un rival directo en la búsqueda de salir campeón sin la necesidad de disputar una final.

Jorge Célico no haría un gran cambio en el 11 que consiguió la victoria ante Técnico Universitario en la fecha 2 más allá del cambio de Darío Aimar, el cual es obligatorio por la expulsión del jugador ante el 'Rodillo Rojo'; Luca Sosa tomaría su lugar.

Posible XI de Barcelona: Javier Burrai; Pedro Velasco, Carlos Rodríguez; Luca Sosa; Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Emmanuel Martínez, Leonai Souza; Fidel Martínez; Jonathan Perlaza, Jhon Jairo Cifuente.

El 'Kitu' sin minutos

Damián Díaz no tuvo una gran presentación ante Delfín en el inicio de la segunda etapa, lo cual parece que le ha costado su lugar en el 11. El histórico jugador del 'Ídolo' no tuvo minutos ante Técnico Universitario y de momento no arrancará como titular frente a 9 de Octubre.

El partido entre Barcelona y 9 de Octubre comenzará desde las 19H00 de este domingo, 24 de julio de 2022. El 'Ídolo' volverá a ser local en El Monumental.