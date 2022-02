La búsqueda de una enganche extranjero no ha sido nada fácil para Liga de Quito, al no lograr avanzar en las negociaciones por ninguno de los elegidos por el DT. Nombres como Andrés Andrade o Cristian Ferreira fueron sondeados por los 'Albos', pero no se pudo concretar la llegada de los extranjeros.

Pablo Marini, entrenador del 'Rey de Copas', quiere un jugador que pueda ser el conductor del equipo, por lo que la búsqueda no es fácil. En las últimas horas se conoció que LDUQ está analizando la opción de un jugador argentino de 27 años que milita en el fútbol europeo.



El periodista Nicolás Ayala informó que Nicolás Oroz es la nueva opción que tiene Liga de Quito para ser el nuevo enganche. Oroz fue recomendado por Damián Manso, quien trabaja en el club y jugó con el argentino durante su último paso por Chacarita. El jugador milita en el Volos de Grecia, pero es propiedad de Racing.

Oroz encajaría de buena manera en LDUQ, ya que es un jugador con mucha capacidad para conducir los ataques y aprovechar la velocidad de los jugadores albos. En el 'Rey de Copas' quieren cerrar la llegada de un enganche extranjero, por lo que en los próximos días se conocerá si negocian o no por el argentino.