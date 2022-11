La Mayor League Soccer se prepara para lo que será la siguiente temporada y uno de los primeros procesos que sea realizan es el conocido como Draft, cuando los clubes ponen como transferibles o intransferibles a sus futbolistas. Este lunes se conocieron cuáles serían nuestros 'tricolores' que podrían cambiar de aires.

El Charlotte FC puso a disposición de transferencias a los volantes Jordy Alcívar y Alan Franco, el primero sin minutos en el club y el segundo actualmente cedido en Talleres de Argentina pero también sin la regularidad esperada.

El FC Dallas no hará uso de la opción de Joshué Quiñónez y lo pusieron como transferible de cara a los últimos meses que le quedan, caso contrario deberá regresar a Barcelona SC. Esto no significa que las directivas no puedan recibir ofertas que si cumplan expectativas y los vendan.

Pedro Vite, Anderson Julio, Gustavo Vallecilla, Jhon Espinoza, Washington Corozo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Diego Palacios y José Cifuentes fueron ratificados como intransferibles, al menos por el momento.