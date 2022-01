En el marco del debut de Liga de Quito vs. Independiente del Valle en la Copa de Campeones, la previa tuvo a varios ex elementos del club capitalino entre ellos el delantero Hernán Barcos. Uno de los temas que tocó fue su relación con la directiva del equipo tras su frustrado regreso a la 'U'.

+ La millonaria suma que pide Arroyo a BSC

+ Figura de LDUQ recibió un sondeo del Astillero

+ Miller Bolaños negociará con este club para el 2023

“No tengo problemas con la dirigencia y no puedo estar en contra del club nunca. Me dijeron que no podré volver como profesional activo nunca más, pero sí a un partido de despedida”, dijo en charlas con ESPN el goleador de Alianza Lima.

Barcos había expresado su deseo de regresar a Liga de Quito para vestir la camiseta antes de retirarse, sin embargo la respuesta de la directiva fue tajante señalando que Barcos es "parte del pasado" y que hay otras opciones a analizar.

Barcos fue uno de los máximos referentes del club, con dos títulos locales y uno internacional ganado en sus dos ciclos con LDUQ. Acaba de alzar el trofeo de campeón del fútbol peruano siendo una de las figuras.