La segunda etapa de la LigaPro está teniendo un desenlace muy interesante con Emelec, Independiente del Valle y 9 de Octubre peleando por el primer lugar. En la siguiente fecha habrá un partido clave en el que los 'Rayados' recibirán al 'Bombillo' en una final adelantada que definirá gran parte de la etapa.

Los dirigidos por Renato Paiva son los líderes, por lo que buscarán vencer al 'Bombillo' para jugar la final. El director técnico portugués habló con Radio La Red sobre lo que será ese partido, entendiendo que será clave para sus aspiraciones y advirtió a Emelec sobre cómo ha preparado el compromiso.

"Ya está Emelec hace rato en mi cabeza. Desde que ellos ganaron la primera etapa, ya me puse a estudiarlo, porque sabemos que si ganamos esta segunda etapa, tenemos que enfrentarnos a ellos. Conozco a Rescalvo, es un gran entrenador. Sé como se comporta cuando va ganando, empatando o perdiendo. He estudiado como mueve sus fichas en los partidos. Emelec es un gran equipo, es muy agresivo, no da espacios y nosotros debemos responder a eso "advirtió Paiva.

Sobre las polémicas arbitrales y la presencia del VAR, el DT de Indpendiente del Valle declaró: Si yo pudiera pedir VAR para todos los partidos, lo haría. Es una herramienta que ayuda mucho a los árbitros, que tan criticados y poco entendidos son. Algunos jugadores y entrenadores, no ayudan a los jueces, se protesta por todo, yo les pido a mis jugadores que no lo hagan, de gana se desgastan, es una lucha todos los partidos para que ellos me hagan caso, algunos reclamos te sacan del partido, pierdes la concentración ".