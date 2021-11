El ambiente entre Independiente del Valle y Emelec ha estado muy caliente debido al partido que jugaron el fin de semana. Ambos equipos sintieron que el VAR los perjudicó en ciertas acciones del juego, por lo que empezaron las declaraciones cruzadas, algo que generó reacciones exageradas de los hinchas.

+ Independiente del Valle estaría interesado en fichar a un descarte de Liga de Quito

+ Barcelona SC descarta un fichaje y va por un ex jugador del club

+ No solo Corinthians: Se revelan las ofertas que tiene Robert Arboleda

Renato Paiva declaró que no está de acuerdo con que árbitros extranjeros se hagan cargo del VAR en las finales de la LigaPro. A los aficionados de Emelec no les gustaron las palabras del director técnico de Independiente del Valle y empezaron a amenzarlo por las redes sociales. El portugués no se quedó callado y publicó en su Instagram las amenzas con un mensaje claro.

"Pueden AMENAZAR, pueden INSULTAR, pueden ESCONDERSE COBARDEMENTE atrás de cuentas falsas o creadas para esto! Si piensan que con esto voy a PARAR DE DEFENDER MI CLUB Y MIS JUGADORES, pues muy equivocados están! No falté, ni falto al respeto a nadie, no insulto ni insulté a nadie desde que llegue a este hermoso Ecuador! Consciencia tranquila de todo lo que digo y hago! Y si, SOY VALIENTE, en especial quando se trata de defender los míos" escribió Renato Paiva.

Los hinchas del 'Bombillo' mostraron una actitud totalmente fuera de lugar, dejando que la pasión supere a la razón. Esto también ha sido alimentado por las declaraciones que han tenido los directivos de los clubes, haciendo de los partidos de fútbol una guerra, algo que no debe volver a ocurrir.