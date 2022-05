El jugador ecuatoriano no será tomado en cuenta para la segunda etapa por las limitaciones económicas.

Robert Burbano ya no entrena con Liga de Quito

El jugador ecuatoriano, Robert Burbano, era la gran novedad de los entrenamientos de Liga de Quito hace varias semanas, sin embargo, este viernes, 13 de mayo de 2022, se confirmó que el futbolista ya no será tomado en cuenta para la segunda etapa del torneo.

+ Damián Díaz envía un mensaje a todos sus críticos

+ Liga mantiene los precios de sus entradas para el partido contra Delfín

+ Emelec confirma la fecha para sus elecciones presidenciales

Un multicampeón del fútbol ecuatoriano como es Robert Burbarno se quedó sin equipo para la primera etapa de este 2022 y empezó a entrenar con Liga de Quito, no obstante, su futuro no estaría ligado al 'Rey de Copas', puesto que, límites económicos complican la operación.

Johana Calderón en el programa De Una informó que el volante ya no se presentó a la práctica de este viernes y que su futuro ya no está vinculado al 'Rey de Copas'. Burbano jugó en Delfín durante la temporada 2021, pero en este 2022 ya no fue tomado en cuenta.

Por otro lado, se espera que para la segunda etapa del campeonato Burbano llegue a otro equipo de la LigaPro, puesto que, varias instituciones analizan refuerzos.