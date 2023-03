El Nacional inició la temporada en LigaPro, la de su regreso a la Serie A, con un contundente e histórico triunfo ante el campeón defensor, Aucas. Ronnie Carrillo jugó los minutos finales de aquel encuentro. Luego fue titular por Copa Libertadores, ante DIM, y un rumor tomó fuerza horas posteriores al duelo copero.

El periodista Esteban Ávila reveló que Carrillo tendría una oferta del fútbol asiático, algo que lo alejaría de El Nacional de forma inmediata. La Liga de Corea fue la apuntada por otros medios posteriormente.

Horas más tarde, Ronnie Carrillo concedió una entrevista a Machdeportes y desmintió dichos rumores, afirmó que no tiene una oferta del fútbol asiático y que prefiere salir a decir la verdad antes que tener problemas con el entrenador "Militar", Ever Hugo Almeida.

"No sé de dónde sacan esa información (traspaso al fútbol asiático) y por eso lo desmiento. Con esa información falsa me van a crear un problema con el profe (entrenador de El Nacional, Ever Hugo Almeida).