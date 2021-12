Los jugadores brillaron en Emelec, pero su continuidad no está asegurada.

Aún pendientes de realizar fichajes, Emelec está trabajando en la renovación de dos de sus jugadores importantes para el siguiente año, sin embargo mientras pasan los días se complica la continuidad de dos pedidos del entrenador Ismael Rescalvo.

Estos son Facundo Barceló y Lucas Sosa, el delantero y el defensor aparte de ser titulares fueron los más regulares de los azules este año sin embargo su permanencia depende de ciertas condiciones. En el caso del atacante, solo podrá permanecer si Juventud de Uruguay acepta la oferta de Emelec por un nuevo préstamo, aunque el club quiere una venta definitiva.

En el caso del defensor, no habría acuerdo entre Guayaquil City y Emelec, ya que los vicecampeones no están dispuestos a pagar los 600 mil dólares fijados en su cláusula mientras que los 'ciudadanos' no quieren moverse de esa cifra.

En el caso de Lucas Sosa se sabe que tiene ya ofertas para cambiar de club, entre ellas la de Barcelona SC, mientras que Barceló tiene la propuesta del Toluca de la Liga MX.