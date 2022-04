El entrenador de la selección ecuatoriano, Gustavo Alfaro, se ha convertido en tendencia en redes sociales en las últimas horas ante una posible salida de 'La Tri' cuando termine el mundial de Qatar 2022, no obstante, hace poco en una entrevista con DirecTV el DT reveló que piensa en futuro a largo plazo con Ecuador.

Gustavo Alfaro reconoció en una entrevista con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV que no sabe que hará después del mundial; sin embargo, también afirmó que está trabajando de una manera en la que piensa quedarse por largo tiempo en 'La Tri':

"Honestamente estoy trabajando en Ecuador como si me iría a quedar 10 años dirigiendo, pero sé que mi objetivo a corto era clasificar al mundial, porque si no clasificaba, la posibilidad de quedarte 10 años no estaba", comentó el entrenador.