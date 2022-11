La comisión directiva comandada por José Pileggi diagrama la nueva estructura luego de ganar las elecciones del Club Sport Emelec, la semana pasada. Más alla de los cambios futbolisticos, José Pileggi planea darle más importancia a los demás deportes.

No obstante, en el plano futbolistico también se estudian cambios para mejorar el desarrollo del primer plantel masculino a partir del año 2023. Esas modificacones incluyen cambio de director técnico, el cual podría ser el argentino Miguel Rondelli.

La dirigencia de José Pileggui también cambiará al director deportivo que no será el argentino Marcos Mondaini, quien no seguirá ejerciendo en esa función y seguramente no continúe en el Club Sport Emelec.

El histórico jugador eléctrico llegó a ocupar esa función en el mandato del ahora ex presidente Nassib Neme en el año 2021, luego de retirarse del fútbol profesional con 35 años.